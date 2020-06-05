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Допинг в спорте

В пробах трех российских штангистов обнаружены андрогенные анаболические стероиды

Все три атлета временно отстранены с августа прошлого года за другое нарушение антидопинговых правил

ТАСС, 5 июня. Трехкратная чемпионка мира по тяжелой атлетике Надежда Евстюхина обвиняется в употреблении метаболита дегидрохлорметилтестостерона - вещества, относящегося к группе андрогенных анаболических стероидов. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Аналогичное вещество найдено в пробах Олега Чена и Давида Беджаняна. Все три спортсмена временно отстранены с августа прошлого года за другое нарушение антидопинговых правил.

Помимо трех золотых медалей чемпионатов мира, Евстюхина дважды завоевывала золото европейского первенства. Ранее она была лишена бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Чен и Беджанян являются двукратными чемпионами Европы.

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