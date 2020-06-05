Агапитов: штангисты Евстюхина, Беджанян и Чен нарушили антидопинговые правила в 2015 году

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российские тяжелоатлеты Надежда Евстюхина, Олег Чен и Давид Беджанян сдали допинг-тесты, давшие положительные результаты, еще в 2015 году. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) в пятницу сообщила, что в допинг-пробах этих трех спортсменов был обнаружен метаболит дегидрохлорметилтестостерона - вещество из группы анаболических андрогенных стероидов.

"Эти положительные пробы - эхо прошлых времен, периода работы предыдущего руководства Федерации тяжелой атлетики России, - заметил Агапитов. - Пробы у спортсменов были взяты еще в 2015 году".

Беджанян, Чен и Евстюхина, завершившая карьеру несколько лет назад, в августе прошлого года были отстранены на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории.

Евстюхина - трехкратная чемпионка мира (2011, 2013, 2014) в весе до 75 кг , она также является серебряным (2006) и бронзовым (2007, 2010) призером мировых первенств, двукратной чемпионкой Европы (2011, 2013), серебряным призером турнира (2010).

В активе Беджаняна есть две серебряные (2013, 2015) и одна бронзовая (2014) медаль чемпионатов мира в весовой категории до 105 кг, также он является двукратным чемпионом Европы (2012, 2013). Чен трижды становился серебряным призером мировых первенств в категории до 69 кг (2011, 2013, 2015), также на его счету две победы (2013, 2014) и серебро (2017) континентального чемпионата.