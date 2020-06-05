Спортсмены, прибывшие на сбор поездом или самолетом, находятся в изоляции дольше остальных

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены, прибывшие на федеральные тренировочные базы поездом или самолетом, должны находиться на карантине более продолжительное время по сравнению с атлетами, которые использовали личный транспорт. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

"Часть наших спортсменов живут далеко от Москвы, поэтому вынуждены добираться сюда на самолете или поезде. И для тех, кто прибыл на базу общественным транспортом, установлен куда более длительный карантин. Прилетевшие на сбор из Екатеринбурга Иван Стретович и Давид Белявский, у которых не было проблем с первым тестом на коронавирус, сейчас продолжают сидеть на карантине и ждать, когда им назначат второе тестирование. Тем же, кто приехал на машине, достаточно было одного тестирования, после чего они могли приступать к тренировкам", - сказала Родионенко.

Мужская и женская сборные России по спортивной гимнастике находятся на "Озере Круглом" с 24 мая. По итогам тестирования ни у кого из спортсменов, заехавших на базу, коронавирус не был выявлен.