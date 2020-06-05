Трансферное окно для российских футбольных клубов откроется 26 июля

ТАСС, 5 июня. Российские футбольные клубы смогут подписывать и продавать игроков с 26 июля. Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

В пятницу состоялось общее собрание клубов РПЛ по видеосвязи. В ходе собрания представители клубов были проинформированы о сроках трансферного окна. Закроется период трансферов 19 сентября.

Во вторник был опубликован календарь оставшихся туров сезона чемпионата России по футболу, приостановленного в марте из-за пандемии коронавируса. Турнир будет возобновлен 19 июня, а завершится 22 июля. После 22 туров первое место в турнирной таблице занимает "Зенит" (50 очков), следом в лидирующей группе располагаются "Локомотив" (41), "Краснодар" (41), "Ростов" (38) и ЦСКА (36).