Юрзинов назвал опыт сильной стороной нового главного тренера сборной России по хоккею

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Сильной стороной нового главного тренера сборной России по хоккею Валерия Брагина является его опыт. Такое мнение ТАСС высказал консультант штаба национальной сборной Владимир Юрзинов.

Федерация хоккея России объявила о назначении Брагина главным тренером в пятницу. Ранее специалист возглавлял молодежную сборную России.

"Перед тренерами сборной стоят очень серьезные и важные задачи. Сильной стороной Брагина является опыт. У него и других тренеров серьезные команды, им предстоит сложная, большая и интересная работа", - сказал Юрзинов.

Брагину 64 года. Под его руководством молодежная сборная России становилась чемпионом мира (2011) и четыре раза завоевывала серебряные медали (2012, 2015, 2016, 2020) на мировых первенствах.