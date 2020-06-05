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Сборные по хоккею

Юрзинов назвал опыт сильной стороной нового главного тренера сборной России по хоккею

Консультант штаба национальной сборной отметил, что Валерия Брагина ждет большая и интересная работа

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Сильной стороной нового главного тренера сборной России по хоккею Валерия Брагина является его опыт. Такое мнение ТАСС высказал консультант штаба национальной сборной Владимир Юрзинов.

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Федерация хоккея России объявила о назначении Брагина главным тренером в пятницу. Ранее специалист возглавлял молодежную сборную России.

"Перед тренерами сборной стоят очень серьезные и важные задачи. Сильной стороной Брагина является опыт. У него и других тренеров серьезные команды, им предстоит сложная, большая и интересная работа", - сказал Юрзинов.

Брагину 64 года. Под его руководством молодежная сборная России становилась чемпионом мира (2011) и четыре раза завоевывала серебряные медали (2012, 2015, 2016, 2020) на мировых первенствах.

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