Бывший тренер сборной России Полтавец будет работать с нидерландскими конькобежцами

ТАСС, 5 июня. Бывший тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец будет работать с нидерландскими спортсменами Куном Вервеем и Юттой Лердам. Об этом сообщает нидерландский телеканал NOS .

Полтавец не продлил в начале мая контракт со сборной России, в которой работал с 2010 года. Сообщается, что он уже работал с Вервеем в преддверии Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Вервею 29 лет. На Олимпиаде в Сочи он завоевал золото в командной гонке, а также серебро в индивидуальном забеге на 1500 м. На Играх в Пхёнчхане он стал дважды бронзовым призером - в командой гонке и в масс-старте. Также он является чемпионом мира в классическом многоборье и трижды - чемпионом мира в командой гонке.

Лердам 21 год, в ее активе три золотых медали чемпионатов мира (две в командном спринте) и одна победа на чемпионате Европы.