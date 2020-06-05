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Зимние олимпийские виды спорта

Бывший тренер сборной России Полтавец будет работать с нидерландскими конькобежцами

Его подопечными станут Кун Вервей и Ютта Лердам

ТАСС, 5 июня. Бывший тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец будет работать с нидерландскими спортсменами Куном Вервеем и Юттой Лердам. Об этом сообщает нидерландский телеканал NOS.

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Полтавец не продлил в начале мая контракт со сборной России, в которой работал с 2010 года. Сообщается, что он уже работал с Вервеем в преддверии Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Вервею 29 лет. На Олимпиаде в Сочи он завоевал золото в командной гонке, а также серебро в индивидуальном забеге на 1500 м. На Играх в Пхёнчхане он стал дважды бронзовым призером - в командой гонке и в масс-старте. Также он является чемпионом мира в классическом многоборье и трижды - чемпионом мира в командой гонке.

Лердам 21 год, в ее активе три золотых медали чемпионатов мира (две в командном спринте) и одна победа на чемпионате Европы.

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Зимние олимпийские виды спорта
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