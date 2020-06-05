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Зимние олимпийские виды спорта

Привалов: выборная комиссия СБР будет состоять из ветеранов биатлона

Выборы главы Союза биатлонистов России должны пройти 11 июля

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Ветераны российского и советского биатлона войдут в состав выборной комиссии Союза биатлонистов России (СБР). Об этом ТАСС в пятницу сообщил олимпийский призер и бывший тренер сборных СССР и России по биатлону Александр Привалов.

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Выборы главы СБР должны пройти 11 июля в Москве. Действующим президентом организации является четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы Владимир Драчев. Он был избран на четырехлетний срок в мае 2018 года.

"Мне предложили возглавить выборную комиссию Союза биатлонистов России. Я пригласил для участия в выборной комиссии ветеранов. Виктора Маматова, Александра Елизарова и других", - сказал Привалов.

Решение провести внеочередную конференцию было принято большинством членов правления СБР в апреле. Это произошло по причине разногласий, которые возникли у них с Драчевым по вопросу формирования тренерского штаба сборной России на новый сезон.

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