Привалов: выборная комиссия СБР будет состоять из ветеранов биатлона

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Ветераны российского и советского биатлона войдут в состав выборной комиссии Союза биатлонистов России (СБР). Об этом ТАСС в пятницу сообщил олимпийский призер и бывший тренер сборных СССР и России по биатлону Александр Привалов.

Драчев не участвует в заседании правления СБР по вопросу проведения внеочередных выборов

Выборы главы СБР должны пройти 11 июля в Москве. Действующим президентом организации является четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы Владимир Драчев. Он был избран на четырехлетний срок в мае 2018 года.

"Мне предложили возглавить выборную комиссию Союза биатлонистов России. Я пригласил для участия в выборной комиссии ветеранов. Виктора Маматова, Александра Елизарова и других", - сказал Привалов.

Решение провести внеочередную конференцию было принято большинством членов правления СБР в апреле. Это произошло по причине разногласий, которые возникли у них с Драчевым по вопросу формирования тренерского штаба сборной России на новый сезон.