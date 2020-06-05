Привалов: выборная комиссия СБР должна обеспечить честное и непредвзятое голосование

Ранее стало известно, что Привалов возглавит выборную комиссию СБР. В нее также войдут ветераны российского и советского биатлона.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Работа выборной комиссии Союза биатлонистов России (СБР) будет заключаться в обеспечении честного и прозрачного голосования на выборах главы организации. Такое мнение в пятницу высказал олимпийский призер и бывший тренер сборных СССР и России по биатлону Александр Привалов.

"Ситуация в биатлоне очень сложная, появились две конфликтующие стороны. Только конференция может внести порядок, как я понимаю, - сказал Привалов. - Работа выборной комиссии будет заключаться в проведении честного, прозрачного голосования, без какой-либо предвзятости".

"Думаю, что голосование будет тайным, и эта комиссия должна контролировать бюллетени. Главное, чтобы была честность и зеркальность, чтобы не было никаких проблем. Со своей стороны мы все сделаем добросовестно", - добавил собеседник ТАСС.

Выборы главы СБР должны пройти 11 июля в Москве. Действующим президентом организации является четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы Владимир Драчев, он был избран на четырехлетний срок в мае 2018 года. Решение провести внеочередную конференцию было принято большинством членов правления СБР в апреле. Это произошло по причине разногласий, которые возникли у них с Драчевым по вопросу формирования тренерского штаба сборной России на новый сезон.

В числе потенциальных кандидатов в президенты - трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров. С 2014 по 2018 год он занимал пост первого вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU), сейчас входит в правление СБР. Кандидатуру Майгурова поддержал первый вице-президент СБР Алексей Нуждов.