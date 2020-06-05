Гендиректор "Сочи" допустил, что регламент возобновления РПЛ немного изменится

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Регламент возобновления чемпионата России по футболу может быть незначительно подкорректирован на следующей неделе. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.

Болельщиков гостевых команд не будут допускать на матчи РПЛ

Документ был рассмотрен на общем собрании Российской премьер-лиги в пятницу и принят за основу, в нем рассмотрены порядок тестирования игроков и персонала команд, правила допуска сотрудников клубов и арен, болельщиков, вещателей и СМИ на стадионы. Регламент будет рассмотрен для утверждения на заседании исполкома Российского футбольного союза.

"Думаю, регламент слегка подкорректируется, на следующей неделе будет вариант, близкий к окончательному. Все достаточно понятно, ничего страшного нет, препятствий не вижу", - сказал Рубашко.

Летнее трансферное окно будет открыто с 26 июля по 19 сентября. "Таковы рамки, придется где-то поднапрячься кому-то, пораньше заниматься переходами", - отметил он.

Чемпионат России будет возобновлен 19 июня. Заполняемость трибун не должна превышать 10% от вместимости арен.