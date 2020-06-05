Гендиректор "Сочи" допустил, что регламент возобновления РПЛ немного изменится

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Регламент возобновления чемпионата России по футболу может быть незначительно подкорректирован на следующей неделе. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.
Документ был рассмотрен на общем собрании Российской премьер-лиги в пятницу и принят за основу, в нем рассмотрены порядок тестирования игроков и персонала команд, правила допуска сотрудников клубов и арен, болельщиков, вещателей и СМИ на стадионы. Регламент будет рассмотрен для утверждения на заседании исполкома Российского футбольного союза.
"Думаю, регламент слегка подкорректируется, на следующей неделе будет вариант, близкий к окончательному. Все достаточно понятно, ничего страшного нет, препятствий не вижу", - сказал Рубашко.
Летнее трансферное окно будет открыто с 26 июля по 19 сентября. "Таковы рамки, придется где-то поднапрячься кому-то, пораньше заниматься переходами", - отметил он.
Чемпионат России будет возобновлен 19 июня. Заполняемость трибун не должна превышать 10% от вместимости арен.