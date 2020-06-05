{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Тамбов" обсуждает с РФС вопрос переезда команды в Нижний Новгород

В нынешнем сезоне команда проводит домашние матчи за пределами Тамбова из-за реконструкции стадиона
Нападающий ФК "Тамбов" Гурам Тетрашвили Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Нападающий ФК "Тамбов" Гурам Тетрашвили
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) "Тамбов" обсуждает с Российским футбольным союзом (РФС) возможность переезда команды в Нижний Новгород на постоянной основе. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

На эту тему
ФК "Тамбов" погасит долги по аренде стадионов и успеет пройти лицензирование

В приостановленном из-за пандемии коронавируса сезоне-2019/20 "Тамбов" проводил домашние матчи на двух стадионах, принимавших игры чемпионата мира, - "Мордовии-Арене" в Саранске и стадионе "Нижний Новгород". Домашний стадион "Спартак", на котором команда в прошлом сезоне принимала матчи первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), находится на реконструкции в связи с несоответствием требованиям РПЛ.

"По поводу Нижнего Новгорода - да, такая возможность [переезда] обсуждается. Мы ведем сейчас диалог на эту тему", - сказал Худяков.

"Тамбов" занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. В 23-м туре "Тамбов" 21 июня сыграет на выезде с "Уфой".

Теги
Российский футбол
Футбол в России
СМИ: футболист "Фиорентины" Бадель может продолжить карьеру в "Локомотиве"
Полузащитник играл на чемпионате мира в России, где его сборная Хорватии дошла до финала
Читать полностью