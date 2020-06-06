Клуб НХЛ "Питтсбург" с 9 июня возобновит тренировки в небольших группах

ТАСС, 6 июня. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" объявил о возобновлении тренировочного процесса в небольших группах с 9 июня. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В четверг руководство НХЛ объявило о переходе ко второй фазе возобновления сезона с 8 июня. Она предусматривает проведение индивидуальных тренировок команд в небольших группах.

Отмечается, что доступ на тренировочную базу "Питтсбурга" будет запрещен журналистам и болельщикам - им не разрешается находиться на принадлежащих клубу объектах и рядом с ними, фанатам также нельзя просить автографы у хоккеистов. Персонал команды разделят на две группы, только одна из них будет иметь доступ к игрокам. Все представители клуба заранее пройдут тестирование на коронавирус.

Хоккеисты "Питтсбурга" будут тренироваться в группах по шесть человек, соблюдая рекомендованную дистанцию. Им обозначат время прибытия и отъезда, а также обеспечат бесконтактный вход на базу и выход из здания. Комната отдыха и другие помещения общего пользования будут закрыты. Во время тренировок тренерский штаб не должен находиться на льду.

Ранее клуб сообщал, что в команде выявлен один случай заражения коронавирусом. Хоккеист уже выздоровел и чувствует себя отлично, он изолирован дома, все лица, находившиеся в тесном контакте с игроком, уведомлены о его диагнозе. В составе "Питтсбурга" выступает российский нападающий Евгений Малкин. Во время объявленного НХЛ периода самоизоляции форвард находился в своей квартире в Майами.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. На прошлой неделе комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии. Окончательное решение о месте проведения матчей будет принято позднее.