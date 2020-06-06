В Самаре ожидают ясности в вопросе проведения матчей РПЛ со зрителями до 15 июня

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ясность в вопросе проведения матча 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими "Крыльями Советов" и грозненским "Ахматом" в присутствии зрителей должна наступить до 15 июня. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

Игра в Самаре, которая пройдет 19 июня, станет первой после возобновления турнира. Зрители смогут посетить матчи при разрешении региональных властей, заполняемость трибун не должна превышать 10% от вместимости арен.