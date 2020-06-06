В Самаре ожидают ясности в вопросе проведения матчей РПЛ со зрителями до 15 июня

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ясность в вопросе проведения матча 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими "Крыльями Советов" и грозненским "Ахматом" в присутствии зрителей должна наступить до 15 июня. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
Игра в Самаре, которая пройдет 19 июня, станет первой после возобновления турнира. Зрители смогут посетить матчи при разрешении региональных властей, заполняемость трибун не должна превышать 10% от вместимости арен.
"На этот вопрос (пройдет ли матч со зрителями - прим. ТАСС) я сейчас не отвечу, поскольку нет понимания. До игры фактически еще две недели, решение будет принято, исходя из эпидемиологической обстановки в области, - сказал Шляхтин. - Если ситуация в регионе будет более менее стабильной, будет уменьшение количества заболеваний, то это одна история. Плюс надо учитывать мнение регионального Роспотребнадзора".
"Есть много вещей, которые сейчас невозможно спрогнозировать. По моим ощущениям, крайний срок может быть 15-го числа", - добавил он.
Регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей будет рассмотрен исполкомом Российского футбольного союза 9 июня.