Глава UFC Уайт предложил вывести бойцов организации для наведения порядка на улицах США

ТАСС, 6 июня. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт выступил с идеей прибегнуть к помощи бойцов организации для наведения порядка на улицах США во время протестов. О своем предложении он рассказал в подкасте актера и комика Стивена Гловера, также известного как Стив-О.

Во многих штатах США проходят массовые протесты и беспорядки после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, один из них арестован по обвинению в непредумышленном убийстве. На днях чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс выложил видео в Instagram, на котором он отбирает аэрозольный баллончик с краской у протестующих, в подписи к видео он призывает участников акций протеста прекратить беспорядки.

"Вы видели видео, на котором Джон Джонс отбирает баллончик с краской у парней. Мне кажется, они чуть не наложили в штаны. Думаю, может, мне стоит отправить бойцов UFC на улицу и остановить этот беспредел", - сказал президент UFC.

Джонс занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории. На данный момент в промоушене выступают 28 россиян, чемпионский титул в легком весе принадлежит Хабибу Нурмагомедову.