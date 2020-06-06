"Урал" согласует с властями проведение матча с "Рубином" при зрителях на следующей неделе

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Урал" согласует на следующей неделе с местными властями присутствие болельщиков на "Екатеринбург Арене" на матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Рубином". Об этом ТАСС рассказал министр физической культуры и спорта области Леонид Рапопорт.

Зрители смогут посетить матчи при разрешении региональных властей, заполняемость трибун не должна превышать 10% от вместимости арен.

"Мы согласуем присутствие в рамках 10% - это те любители футбола, у которых есть годовые абонементы. Мы создадим им комфортные условия, я по этому поводу разговаривал с [президентом "Урала"] Григорием Викторовичем Ивановым, - сказал Рапопорт. - Будут выполнены все требования, которые предъявляются Роспотребнадзором при проведении этих мероприятий, в том числе и регламент Российского футбольного союза. Мы документально это оформим на следующей неделе, чтобы не было никаких вопросов".

Игра "Урал" - "Рубин" пройдет 20 июня, начало в 14:00 мск.