Легкоатлетка Ласицкене планирует открыть летний международный сезон 14 августа в Монако

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене планирует начать выступления на летних международных стартах с этапа Бриллиантовой лиги в Монако, который должен состояться 14 августа. Об этом сообщила ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова.

"Мария планирует начать сезон на этапе Бриллиантовой лиги в Монако 14 августа, - сказала Назарова. - Также есть подтверждение от организаторов турнира в немецком Дессау, который пройдет 8 сентября. Что касается других возможных стартов, то далеко не на всех турнирах есть определенность в соревновательных программах".

В середине мая Ласицкене подала заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) заявку на получение нейтрального статуса, которая пока не рассмотрена.

Российские легкоатлеты на период временного лишения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов.

В 2019 году Ласицкене выиграла зимний чемпионат Европы в Глазго и летнее мировое первенство в Дохе, одержала победы в финале Бриллиантовой лиги и на Всемирных военных играх в Китае.