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Президент IIHF Фазель пожелал удачи новому главному тренеру сборной России Брагину

Федерация хоккея России в пятницу объявила о назначении 64-летнего Брагина на этот пост
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель желает удачи Валерию Брагину, ставшему новым главным тренером сборной России. Об этом Фазель рассказал ТАСС.

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Федерация хоккея России в пятницу объявила о назначении 64-летнего Брагина на этот пост. Ранее специалист возглавлял молодежную сборную России, которая под его руководством выиграла чемпионат мира (2011), четыре раза становилась серебряным призером (2012, 2015, 2016, 2020) и два раза - бронзовым (2017, 2019).

"Он показывал отличные результаты с молодежной сборной, с ней не проще работать, чем со взрослой, но в его командах всегда хорошая дисциплина. Теперь мы посмотрим, как он будет работать со взрослой сборной. Я желаю ему удачи, для него это повышение. Считаю, что это хороший шаг - назначить его главным тренером национальной команды", - сказал Фазель.

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