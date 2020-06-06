Скелетонисты намерены приехать на сбор в Сочи 15 июня, несмотря на перенос медобследования

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Сборная России по скелетону планирует 15 июня начать централизованную подготовку к сезону на федеральной базе "Юг Спорт" в Сочи, несмотря на то, что спортсмены не прошли вовремя углубленное медицинское обследование (УМО). Об этом сообщил ТАСС старший тренер национальной команды Денис Алимов.

"5 июня по ряду причин УМО не состоялось, - сказал Алимов. - Теперь медобследование намечено на понедельник-вторник. Лена Никитина должна пройти УМО в Москве, Никита Трегубов, Александр Третьяков и Юлия Канакина - в Красноярске. Что касается начала сбора, то он планируется 15 июня, но все будет зависеть от сроков прохождения УМО, которые организует ФМБА [Федеральное медико-биологическое агентство]".

"На первый сбор в Сочи приедут все спортсмены из основного состава команды за исключением Третьякова, который в это время будет готовиться к сезону вместе с личным тренером у себя дома в Красноярске, а также Евгения Рукосуева, который сейчас сдает экзамены", - добавил старший тренер.

По словам Алимова, первый тренировочный сбор продлится до 5 июля. "Такая продолжительность объясняется тем, что все приезжие спортсмены в связи с пандемией должны сначала сдать тест на коронавирус, затем неделю просидеть в номере, потом сдать повторный тест и только затем в случае отрицательного результата приступить к тренировкам. Но если спортсмен приедет на сбор на личном транспорте, то в этом случае ему будет достаточно пройти одну проверку на коронавирус", - отметил Алимов.

"Мы сейчас думаем, как доставить спортсменов в Сочи личным транспортом, чтобы сократить срок карантина", - заключил старший тренер.