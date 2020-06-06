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Летние олимпийские виды спорта

Член бюро ФСБР Исламов награжден почетным знаком Объединенного мира борьбы

Исламов получил награду за особые заслуги по развитию и продвижению спортивной борьбы

ТАСС, 6 июня. Член бюро Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Ферзилах Исламов награжден почетным знаком Объединенного мира борьбы (UWW). Об этом сообщает пресс-служба ФСБР.

Исламов получил награду за особые заслуги по развитию и продвижению спортивной борьбы.

"Ферзилах Исламов вместе с президентом Федерации спортивной борьбы Ставропольского края Олегом Дукановым сыграли решающую роль в том, чтобы Ставропольский край стал новым опорным регионом спортивной борьбы в России. Главной звездой Ставропольского края стал двукратный чемпион мира по вольной борьбе Магомедрасул Газимагомедов", - говорится в сообщении.

Исламов является мастером спорта СССР по вольной борьбе. В субботу ему исполнилось 50 лет.

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