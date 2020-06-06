ПФЛ выплатит всем клубам лиги по 65 тыс. рублей

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) выплатит каждому клубу по 65 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Андрей Соколов.

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Исполком Российского футбольного союза 15 мая принял решение первенство не доигрывать первенство Олимп-ПФЛ из-за пандемии коронавируса.

"Да, это централизованные отчисления букмекеров, которые приходят ежегодно", - сказал Соколов.

Розыгрыши Футбольной национальной лиги и ПФЛ сезона-2019/20 были завершены досрочно из-за коронавируса. "Волгарь" стал победителем зоны "Юг", "Динамо-Брянск" - зоны "Центр", "Акрон" - зоны "Урал-Приволжье", "Велес" - зоны "Запад", "Иртыш" - зоны "Восток".