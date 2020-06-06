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Футбол в России

"Матч ТВ" предложил клубам показать оставшиеся матчи РПЛ бесплатно

Решение будет принято совместно с лигой
Креативный директор "Матч ТВ" Гавриил Гордеев Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Креативный директор "Матч ТВ" Гавриил Гордеев
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Телеканал "Матч ТВ" предложил Российской премьер-лиге (РПЛ) показать оставшиеся матчи чемпионата России сезона-2019/20 бесплатно. Об этом ТАСС сообщил креативный директор "Матч ТВ" Гавриил Гордеев.

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Общее собрание РПЛ прошло в пятницу, на нем клубы обсуждали регламент возобновления тренировочного процесса и матчей турнира.

"Вчера в РПЛ было совещание, еще ничего не решено. Мы сделали предложение показать эти матчи бесплатно, такая возможность есть. Дальше - решаться будет совместно с РПЛ", - сказал Гордеев.

Большинство матчей турнира показывает канал субхолдинга "Матч" "Матч Премьер". Общедоступный канал транслирует в основном по два матча в туре.

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