"Матч ТВ" предложил клубам показать оставшиеся матчи РПЛ бесплатно

Общее собрание РПЛ прошло в пятницу, на нем клубы обсуждали регламент возобновления тренировочного процесса и матчей турнира.

"Вчера в РПЛ было совещание, еще ничего не решено. Мы сделали предложение показать эти матчи бесплатно, такая возможность есть. Дальше - решаться будет совместно с РПЛ", - сказал Гордеев.

Большинство матчей турнира показывает канал субхолдинга "Матч" "Матч Премьер". Общедоступный канал транслирует в основном по два матча в туре.