"Матч ТВ" предложил клубам показать оставшиеся матчи РПЛ бесплатно

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Телеканал "Матч ТВ" предложил Российской премьер-лиге (РПЛ) показать оставшиеся матчи чемпионата России сезона-2019/20 бесплатно. Об этом ТАСС сообщил креативный директор "Матч ТВ" Гавриил Гордеев.
Общее собрание РПЛ прошло в пятницу, на нем клубы обсуждали регламент возобновления тренировочного процесса и матчей турнира.
"Вчера в РПЛ было совещание, еще ничего не решено. Мы сделали предложение показать эти матчи бесплатно, такая возможность есть. Дальше - решаться будет совместно с РПЛ", - сказал Гордеев.
Большинство матчей турнира показывает канал субхолдинга "Матч" "Матч Премьер". Общедоступный канал транслирует в основном по два матча в туре.