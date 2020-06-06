Совет ПФЛ обсудит сроки начала нового сезона во второй половине июня

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Совет Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) приступит к обсуждению сроков начала нового сезона во второй половине июня. Об этом ТАСС рассказал президент лиги Андрей Соколов.

Розыгрыши Футбольной национальной лиги и ПФЛ сезона-2019/20 были завершены досрочно из-за коронавируса. "Волгарь" стал победителем зоны "Юг", "Динамо-Брянск" - зоны "Центр", "Акрон" - зоны "Урал-Приволжье", "Велес" - зоны "Запад", "Иртыш" - зоны "Восток". Решение о завершении было принято на исполкоме Российского футбольного союза 15 мая.

"Сейчас проходит лицензирование. Обсуждать сроки начала нового сезона, наверное, будем в рабочем порядке только к 20-м числам, когда процедура лицензирования будет подходить к завершению. Но еще не все команды приступили к тренировкам, не во всех регионах эпидемиологическая ситуация позволяет проводить их", - сказал Соколов.