Путин считает, что спортсменов можно было бы не держать по домам, а изолировать на сборах

НОВО-ОГАРЕВО, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что спортсмены могли бы продолжать тренировки в условиях карантина на олимпийских базах вместо домашней самоизоляции.

"Ну чего держать их (спортсменов - прим. ТАСС) было бы на карантине дома, когда можно было, по сути, изолировать на олимпийских объектах, на тренировочных базах, они спокойно могли бы продолжать там тренировки", - сказал глава государства в субботу на встрече в режиме видеосвязи с деятелями культуры. По мнению президента, спортсмены могли бы "сидеть на сборах в закрытых помещениях, в закрытых базах и там, по сути дела, в условиях карантина заниматься тренировками".

"В отношении деятелей искусства это сложнее, но, тем не менее, все равно к этому надо идти", - добавил Путин.

В конце марта Министерство спорта РФ закрыло все тренировочные базы на территории страны из-за пандемии коронавируса. Первыми к работе вернулись подмосковные базы "Новогорск" и "Озеро Круглое". В июне планируется открытие еще четырех баз для национальных команд. Региональные базы начали работать уже в 10 субъектах страны.