В команде Беспутина считают, что запрещенные вещества могли попасть в его организм с едой

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Запрещенные вещества могли попасть в организм российского боксера Александра Беспутина через еду или добавки. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Как ранее сообщал ТАСС, допинг-проба Б спортсмена была вскрыта 27 мая. После вскрытия пробы Б расследование будет продолжено, вне зависимости от ее результата.