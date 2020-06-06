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Бокс

В команде Беспутина считают, что запрещенные вещества могли попасть в его организм с едой

После вскрытия пробы Б расследование будет продолжено, вне зависимости от ее результата
Александр Беспутин (справа) AP Photo/Andrey Basevich
Описание
Александр Беспутин (справа)
© AP Photo/Andrey Basevich

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Запрещенные вещества могли попасть в организм российского боксера Александра Беспутина через еду или добавки. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Как ранее сообщал ТАСС, допинг-проба Б спортсмена была вскрыта 27 мая. После вскрытия пробы Б расследование будет продолжено, вне зависимости от ее результата.

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"Вещества могли попасть с добавками или с едой. Эксперты исследуют данный вопрос", - сказал собеседник агентства.

Допинг-тест Беспутина после поединка против соотечественника Раджаба Бутаева показал положительный результат. Бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе прошел 1 декабря 2019 года в Монте-Карло и завершился победой Беспутина по очкам.

На счету 28-летнего Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank ("Топ рэнк").

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