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Летние олимпийские виды спорта

Российские гребцы планируют возобновить сборы в Москве или Казани

Сборная России по гребле на байдарках и каноэ рассчитывает начать сборы в ближайшее время

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Сборная России по гребле на байдарках и каноэ рассчитывают возобновить учебно-тренировочные сборы на базах в Москве или Казани. Об этом ТАСС сообщила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова.

"Наша команда рассчитывает возобновить сборы в ближайшее время, в качестве мест подготовки рассматриваются Москва и Казань, - рассказала Исхакова. - Со сроками пока не все ясно - мы готовы начать работу хоть завтра, но сейчас многое зависит от региональных представительств и соответствия требованиям Роспотребнадзора по проведению тренировочных мероприятий".

В конце марта Министерство спорта РФ закрыло все тренировочные базы на территории страны из-за пандемии коронавируса. Первыми к работе вернулись подмосковные базы "Новогорск" и "Озеро Круглое". В июне планируется открытие еще четырех баз для национальных команд. Региональные базы начали работать уже в 10 субъектах страны.

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Летние олимпийские виды спорта
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