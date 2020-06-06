{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Рабаданов: в состоянии Абдулманапа Нурмагомедова нет положительной динамики

Отец чемпиона UFC по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Евгений Костин/NewsTeam/ТАСС
Описание
Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап
© Евгений Костин/NewsTeam/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Тренер и отец обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов по-прежнему находится в тяжелом состоянии, положительной динамики нет. Об этом ТАСС сообщил комментатор и друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов.

"Динамики нет. Он по-прежнему находится в том же [тяжелом] состоянии", - сказал Рабаданов.

Абдулманап Нурмагомедов находится в одной из больниц в Москве. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме. Как сообщил ТАСС источник, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Хабиб Нурмагомедов позднее подтвердил, что у его отца обнаружили коронавирус.

Теги
ММА
Еврокубки
Баскетболист Хайнс назвал переход в "Милан" новым необходимым вызовом в карьере
В среду "Милан" объявил о подписании контракта с Хайнсом, до этого американец выступал за ЦСКА, где играл с 2013 года
Читать полностью