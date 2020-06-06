Рабаданов: в состоянии Абдулманапа Нурмагомедова нет положительной динамики

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Тренер и отец обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов по-прежнему находится в тяжелом состоянии, положительной динамики нет. Об этом ТАСС сообщил комментатор и друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов.

"Динамики нет. Он по-прежнему находится в том же [тяжелом] состоянии", - сказал Рабаданов.

Абдулманап Нурмагомедов находится в одной из больниц в Москве. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме. Как сообщил ТАСС источник, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Хабиб Нурмагомедов позднее подтвердил, что у его отца обнаружили коронавирус.