"Бавария" одержала девятую победу подряд в чемпионате Германии по футболу

ТАСС, 6 июня. Мюнхенская "Бавария" в гостях обыграла "Байер" из Леверкузена со счетом 4:2 в матче 30-го тура чемпионата Германии.

"Бавария" смогла взять реванш за поражение в первом круге чемпионата - в 13-м туре "Байер" выиграл со счетом 2:1. В этот раз первый мяч в матче забил нападающий леверкузенцев Лукас Аларио на 10-й минуте. После этого четыре раза подряд ворота поразили игроки мюнхенского клуба: Кингсли Коман (27-я минута), Леон Горецка (42), Серж Гнабри (45), Роберт Левандовский (66), поляк продолжает лидировать в снайперской гонке чемпионата, забив 30 мячей. На 89-й минуте отличился 17-летний футболист "Байера" Флориан Вирц, который стал самым молодым игроком, забивавшим в чемпионатах Германии (17 лет и 34 дня), предыдущий рекорд принадлежал бывшему игроку дортмундской "Боруссии" Нури Шахину (17 лет 82 дня).

"Бавария" одержала девятую победу подряд, последнее поражение в чемпионате Германии команда из Мюнхена потерпела 7 декабря в матче 14-го тура, уступив в гостях "Боруссии" из Мёнхенгладбаха. "Бавария" продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 70 очков после 30 игр. В следующем туре 13 июня подопечные Ханса-Дитера Флика дома сыграют с мёнхенгладбахской "Боруссией". "Байер" занимает пятое место в чемпионате, набрав 56 очков после 30 матчей, а в следующем туре клуб из Леверкузена 14 июня в гостях встретится с гельзенкирхенским "Шальке".

До матчей 31-го тура "Баварии" и "Байеру" предстоит провести полуфинальные матчи в Кубке Германии. "Байер" в гостях 9 июня сыграет с "Саарбрюкеном", "Бавария" на следующий день дома примет "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне.

В остальных матчах субботы чемпионата Германии "Фортуна" из Дюссельдорфа дома не смогла обыграть "Хоффенхайм" (2:2), "Майнц" в гостях оказался сильнее "Айнтрахта" (2:0), "Лейпциг" дома сыграл вничью с "Падерборном" (1:1). Позднее в субботу дортмундская "Боруссия" на домашней арене примет берлинскую "Герту".

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.