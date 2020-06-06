Дацюк решит вопрос по продлению контракта с "Автомобилистом" после отдыха

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира Павел Дацюк решит вопрос относительно нового контракта с "Автомобилистом" после возвращения с отдыха. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

Контракт Дацюка с екатеринбургским клубом истек 30 апреля.

"У Павла сейчас семья на первом месте, свой отдых он проводит в кругу семьи под Екатеринбургом. Вопрос по своему контракту он решит по возвращении в город", - сказал Мильштейн.

Дацюку 41 год. В прошедшем сезоне он в 43 матчах набрал 22 очка по системе "гол+пас" (5+17) в регулярном чемпионате. В четырех играх плей-офф он забросил две шайбы и отдал две результативные передачи передачи.