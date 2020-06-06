{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Владелец ФК "Спартак" Леонид Федун посетил тренировку команды впервые после болезни

В конце мая Федун выписался из больницы и продолжил лечение в домашних условиях
Владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

ТАСС, 6 июня. Владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун посетил тренировку команды на базе в подмосковной Тарасовке впервые после того как перенес заболевание, вызванное коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

На эту тему

Федун был госпитализирован 7 мая после обнаружения у него коронавируса. 25 мая владелец "Спартака" сообщил ТАСС, что выписался из больницы и продолжит лечение в домашних условиях. Отмечается, что после занятий Федун пообщался с тренерским штабом команды и генеральным директором "Спартака" Томасом Цорном.

"Хочу еще раз поблагодарить команду и болельщиков за слова поддержки, - сказал Федун. - Пока я был в больнице, получил много сообщений, было очень приятно. Теперь, когда болезнь позади, я с новыми силами приступаю к работе. Будем вместе двигать клуб к новым победам".

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. "Спартак" занимает восьмое место в таблице, набрав 28 очков. Первый матч после паузы в чемпионате московский клуб проведут в гостях против тульского "Арсенала" 20 июня. Также "Спартак" продолжает участие в Олимп - Кубке России, в полуфинале московский клуб встретится с петербургским "Зенитом".

Теги
Влияние коронавируса на спорт
ММА
СМИ: бойцовский остров UFC находится в ОАЭ
Там может пройти турнир 27 июня
Читать полностью