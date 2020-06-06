Пловец Чупков намерен готовиться самостоятельно после открытия в Москве бассейнов

В субботу тренер Чупкова Александр Немтырев написал на своей странице в Facebook о том, что его попросили покинуть базу "Озеро Круглое" из-за нарушения режима самоизоляции.

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира и действующий рекордсмен мира в плавании брассом россиянин Антон Чупков намерен самостоятельно готовиться к сезону со своим личным тренером после того, как власти разрешат открытие бассейнов в Москве. Об этом он рассказал ТАСС.

"Ситуация вышла некрасивая, конечно, это огромная потеря для меня. Все-таки с тренером мы работаем один на один, и сейчас после двухмесячного перерыва начинается все заново - вся техника, вся работа, - сказал Чупков. - И он, и я расстроены. Жду, когда в Москве откроется бассейн, и если это случится, то я уеду с базы, чтобы спокойно продолжить свою подготовку".

Чупков объяснил, была ли возможность оставить тренера на базе. "Этим вопросом в федерации, как мне кажется, никто и не занимался. На защиту его никто не встал, может, потому, что никому об этом не доложили. Тренера просто попросили покинуть базу", - отметил он.

"Пловцы живут в гостинице на пятом этаже, лифты не работают. Моему тренеру меньше, чем через неделю исполняется 69 лет, у нас таких тренеров большинство. И если кто-то из них не по той лестнице спустился и заметил это, то как ему потом обратно на пятый этаж подниматься? Он спустился не по той лестнице, по которой мы обычно ходили, там, видимо, нельзя было ходить", - добавил Чупков.

Пловцы сборной России заехали на базу 2 июня. "Озеро Круглое" и база в Новогорске были открыты для подготовки спортсменов с 25 мая, в июне планируется открытие еще четырех баз. По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, общее количество участников сборов составит более 1 тыс. человек, 800 из них представляют летние виды спорта. Также к занятиям приступят более 100 паралимпийцев.