{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Испании

СМИ: "Барселона" выставит на трансфер футболиста Дембеле

Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в €56 млн

ТАСС, 6 июня. Испанский футбольный клуб "Барселона" выставит на трансфер нападающего команды Усмана Дембеле. Об этом сообщает испанская газета Diario Sport.

По информации источника, клуб намерен продать француза в конце лета, после завершения сезона. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €56 млн.

Действующий контракт 23-летнего Дембеле с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб девять матчей во всех турнирах, забив один гол. Дембеле перешел в "Барселону" в 2017 году, в составе испанской команды форвард стал двукратным чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. Дембеле в составе сборной Франции стал победителем чемпионата мира 2018 года, который прошел в России.

Футбол в Англии
Шестая волна тестирования на коронавирус в АПЛ не выявила случаев заражения
Тестирование прошли 1195 человек из числа игроков и персонала клубов
Читать полностью