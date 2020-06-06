Шестая волна тестирования на коронавирус в АПЛ не выявила случаев заражения

ТАСС, 6 июня. Шестая волна тестирования на коронавирус не выявила ни одного случая заражения в клубах чемпионата Англии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Английской премьер-лиги (АПЛ).

Тестирование в период с 4 по 5 июня прошли 1195 человек из числа игроков и персонала клубов.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Планируется, что сезон будет возобновлен 17 июня. Турнирную таблицу возглавляет "Ливерпуль", в активе которого 82 очка в 29 матчах. С 19 мая командам разрешили проводить индивидуальные тренировки с соблюдением социальной дистанции, а неделю спустя - контактные.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.