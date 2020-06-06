{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

Шестая волна тестирования на коронавирус в АПЛ не выявила случаев заражения

Тестирование прошли 1195 человек из числа игроков и персонала клубов
Описание
© EPA-EFE/ANDY RAIN

ТАСС, 6 июня. Шестая волна тестирования на коронавирус не выявила ни одного случая заражения в клубах чемпионата Англии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Английской премьер-лиги (АПЛ).

На эту тему
Агуэро: большинство футболистов АПЛ боятся возвращаться на поле до конца пандемии

Тестирование в период с 4 по 5 июня прошли 1195 человек из числа игроков и персонала клубов.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Планируется, что сезон будет возобновлен 17 июня. Турнирную таблицу возглавляет "Ливерпуль", в активе которого 82 очка в 29 матчах. С 19 мая командам разрешили проводить индивидуальные тренировки с соблюдением социальной дистанции, а неделю спустя - контактные.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

Сборные по хоккею
По прозвищу Русский Танк. Хоккеисту Андрею Коваленко исполнилось 50 лет
Один из лучших российских нападающих 90-х годов, он значительную часть карьеры провел в НХЛ, а по возвращении дважды признавался самым ценным игроком чемпионата России
Читать полностью