По прозвищу Русский Танк. Хоккеисту Андрею Коваленко исполнилось 50 лет

Один из лучших российских нападающих 90-х годов, он значительную часть карьеры провел в НХЛ, а по возвращении дважды признавался самым ценным игроком чемпионата России

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по хоккею и один из лучших российских нападающих 90-х годов прошлого века Андрей Коваленко в воскресенье отмечает 50-летие. Помимо золота Игр 1992 года, он стал серебряным призером Олимпиады-1998 и чемпионата мира - 2002.

На эту тему "Он полностью посвятил себя хоккею". 90 лет со дня рождения Виктора Тихонова

Олимпийское золото стало главным достижением в карьере Коваленко. Как и на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане, российская команда выступала под олимпийским флагом и называлась сборной СНГ. Руководил ей Виктор Тихонов. Отечественные хоккеисты на групповом этапе потерпели одно поражение от команды Чехословакии (3:4), а финале турнира обыграли канадцев (3:1). "По поводу флага никто даже и не задумывался, мы играли за свою страну. Еще на сборах было объявлено - неважно, что происходит, мы играем за свою родину. На нас никто не ставил, была молодая команда. Да, были лидеры - Андрей Хомутов, Вячеслав Быков, Николай Борщевский, Виталий Прохоров, Игорь Болдин", - рассказал Коваленко ТАСС. "Они тащили на себе, а два звена были совсем молодыми. Проходных игр не было, каждый матч был трудным, старались играть с максимальной самоотдачей, на результат. Проиграли одну игру, из этого никто не делал трагедию, сделали работу над ошибками и готовились к следующим встречам. Виктор Васильевич не делил никого на молодых и опытных, у каждого звена была задача играть на команду", - добавил собеседник агентства. В 1998 году сборная России завоевала серебро Игр в Нагано, проиграв в финале чехам (0:1). Российские хоккеисты не уступали соперникам по решающему матчу, но вратарь чешской команды Доминик Гашек совершил ряд важнейших спасений. В середине третьего периода победную шайбу забросил Петр Свобода. Коваленко на том турнире в шести матчах забросил четыре шайбы, в том числе победные в четвертьфинале с белорусами (4:1) и полуфинале с финнами (7:4). "Гашек был в тот момент на высоте, он нас переиграл. Если взять определенные игры всех Олимпийских игр, то можно увидеть, как вратари вырывают победы. Вратарь - это все, вспомните даже Николая Хабибулина. Гашек в тот день смог нас переиграть, это был его звездный день, к сожалению, мы не смогли распечатать его", - отметил Коваленко в беседе с ТАСС. "Не умею по-французски, поэтому не подошел "Монреалю" Начинал свою профессиональную карьеру Коваленко в 1987 году в горьковском "Торпедо", а играть в хоккей начал во дворе в раннем возрасте. Выступал на турнирах "Золотая шайба" в родном Балаково Саратовской области. В середине 1988 года был призван в армию, службу проходил с июня 1988-го по январь 1989-го в калининском СКА МВО. В конце января 1989-го получил приглашение из московского ЦСКА.

На эту тему Настоящий армеец. 60 лет назад родился двукратный чемпион ОИ по хоккею Владимир Крутов

После победы на Олимпиаде и успешного сезона в ЦСКА (16 голов в 36 матчах) Коваленко был приглашен в команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Квебек Нордикс", которая в 1995 году переехала в Денвер и сменила название на "Колорадо". В сезоне-1995/96 был обменян в "Монреаль", после чего выступал за "Эдмонтон" (1996-1999), "Филадельфию" (1999), "Каролину" (1999-2000) и "Бостон" (2000-2001). "Я бы не сказал, что смена команд была частой, не сказал бы, что смена клубов наложила негативный отпечаток. Я три года провел в "Квебеке", потом переехал в "Колорадо", и первый обмен в "Монреаль" немножко был для меня шоком, потому что сезон я начал очень хорошо и шел на втором месте по результативности. За 16 игр я забросил 11 шайб, отдал 11 передач, возможно, это был бы мой лучший сезон в карьере. Потом мне объясняли, что это спортивная жизнь и иногда меняют даже лучших, даже Уэйн Гретцки был обменян", - добавил собеседник ТАСС.

' YouTube/Russian NHL'

Хет-трик в день возвращения Лемье Коваленко провел в НХЛ 620 матчей, в которых забросил 173 шайбы и сделал 206 голевых передач. Лучшим для российского форварда стал сезон-1996/97, когда он набрал 59 (32+27) очков. "Я считаю, что карьера в НХЛ у меня сложилась очень удачно, я за все годы, проведенные в НХЛ, ни разу не был отправлен в фарм-клуб - это уже показатель. Были удачные сезоны, были не очень, но в принципе я своей карьерой доволен", - отметил Коваленко.

На эту тему Хоккейный Пеле. 80 лет назад родился восьмикратный чемпион мира по бенди Валерий Маслов

"В "Монреале" я не подошел. Не умею разговаривать на французском, неместный товарищ, из-за этого, скорее всего, и обменяли. Три года в "Эдмонтоне", я считаю, тоже прошли удачно, там был мой лучший сезон по забитым голам. Там был и один из худших сезонов, сезон-1998/99 не задался, но тогда я очень хорошо сыграл на Олимпиаде", - сказал Коваленко. С именем Коваленко связан ряд исторических моментов в НХЛ. Его шайба стала дебютной для новой арены в Оттаве 17 января 1996 года, в котором местная команда проиграла "Монреалю" со счетом 0:3. Гол Коваленко 11 марта 1996 года стал последним в истории легендарного дворца "Форум" в Монреале. 30 октября 1999 года он забил первый гол в дебютном матче "Каролины" на новой арене команды в Роли против "Нью-Джерси" (2:4). Коваленко испортил Марио Лемье возвращение после более чем трехгодичного отсутствия из-за борьбы с раком, сделав хет-трик за "Бостон" в матче с "Питтсбургом" (5:2). "Если брать по игрокам, конечно, в первый мой год, когда я играл в Квебеке, было очень интересно играть с Джо Сакиком, Валерием Каменским и Матсом Сундином. Это хорошие, простые ребята, с кем мне удавалось играть и показывать результат. Когда я летал на драфт два года назад, видел Сакика, мы общались, но такого, чтобы созваниваться и поддерживать отношения, нет. Все-таки я больше русский человек", - добавил собеседник ТАСС. "Дал слово не доигрывать, а играть" На льду Коваленко заслужил репутацию упорного и настырного игрока, способного продавить любую оборону соперника, и человека, готового повести за собой команду. За свою силовую манеру игры он получил прозвище Русский Танк. "Я как-то не заморачивался по этому поводу, называют и называют", - комментирует Коваленко.

На эту тему Уход легионеров из КХЛ и финансовые потери НХЛ. Как коронавирус может повлиять на хоккей

"В Америке говорят, что когда игрокам дают никнейм, то не спрашивают разрешения. Когда я играл в "Квебеке", один корреспондент назвал меня "Русский танк", говорил, вот он прет на ворота, как танк. Второй подхватил и сказал, что вот у нас есть Русская Ракета (Павел Буре - прим. ТАСС), давайте будет теперь Русский Танк. Потом ребята мне подарили форму, где спереди написано "Русский танк", так я с ним и катался, потом и в "Эдмонтоне", - добавил собеседник ТАСС. После девяти сезонов в НХЛ Коваленко вернулся в Россию и подписал контракт с ярославским "Локомотивом", в составе которого стал чемпионом России сезонов-2001/02 и 2002/03. Он был лучшим снайпером чемпионата и признавался самым ценным игроком турнира. После этого Коваленко получал предложения от ряда клубов НХЛ, но вернуться за океан отказался. "Я для себя уже решил, что хочу играть на родине. Да, было сразу приглашение после первого и после второго сезона из НХЛ. Но я дал слово, что приехал не доигрывать, а играть и свое обещание сдержал. Я остался честным в "Локомотиве", подписал второй контракт и отрабатывал по полной программе", - отметил Коваленко. В 2004-2005 годах Коваленко выступал за омский "Авангард", где иногда играл в тройке с Яромиром Ягром и выиграл Кубок европейских чемпионов. "Если кратко, то Ягр - фанат хоккея. Человек, который постоянно тренируется, занимается даже дополнительно, хочет быть лучшим. То, что мне удалось поиграть с ним в одном звене, это счастливый билетик", - подчеркнул юбиляр. Завершил игровую карьеру Коваленко в череповецкой "Северстали", за которую выступал с 2005 по 2008 год. После этого он сразу же стал стал председателем профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Волонтер во время пандемии В настоящее время Коваленко занимается воспитанием трех сыновей. 20-летний Николай Коваленко выступает за "Локомотив" и является бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2019 года. "Коля играет неплохо, с каждым сезоном прогрессирует. В прошлом сезоне он сделал шаг вперед, но еще масса моментов, над которыми надо работать", - подчеркнул Коваленко.