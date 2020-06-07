Нуньес защитила титул чемпионки UFC в полулегком весе, победив Спенсер

ТАСС, 7 июня. Бразильянка Аманда Нуньес победила канадку Фелицию Спенсер и защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегкой весовой категории. Бой стал главным событием турнира UFC 250, который прошел в Лас-Вегасе (штат Невада, США) при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

Поединок завершился победой 32-летней Нуньес единогласным решением судей.

Бразильянка также является обладательницей чемпионского титула в легчайшей весовой категории. В ее активе 20 побед и четыре поражения. На счету 29-летней Спенсер теперь восемь побед и два поражения.