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Нуньес защитила титул чемпионки UFC в полулегком весе, победив Спенсер

Поединок продлился все пять раундов
Аманда Нуньес AP Photo/John Locher
Описание
Аманда Нуньес
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 7 июня. Бразильянка Аманда Нуньес победила канадку Фелицию Спенсер и защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегкой весовой категории. Бой стал главным событием турнира UFC 250, который прошел в Лас-Вегасе (штат Невада, США) при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

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Поединок завершился победой 32-летней Нуньес единогласным решением судей.

Бразильянка также является обладательницей чемпионского титула в легчайшей весовой категории. В ее активе 20 побед и четыре поражения. На счету 29-летней Спенсер теперь восемь побед и два поражения.

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