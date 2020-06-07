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Глава UFC Уайт заявил, что не удивлен решением Макгрегора завершить карьеру

Ирландский боец не в первый раз делает подобные заявления

ТАСС, 7 июня. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт не удивлен тому, что бывший чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Об этом Уайт сообщил на пресс-конференции после турнира UFC 250.

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В воскресенье 31-летний Макгрегор на своей странице в Twitter в очередной раз объявил о завершении карьеры.

"Такое уже у нас бывало и раньше, - сказал Уайт. - Ему не нужно драться, если он хочет отдохнуть и уйти".

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 26 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

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