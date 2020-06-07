Шлеменко: Макгрегор сообщил о завершении карьеры, чтобы потом красиво вернуться

В воскресенье Макгрегор объявил об уходе на своей странице в Twitter, подобное происходит уже в третий раз. Впервые ирландец выступил с таким заявлением в 2016 году во время подготовки к бою-реваншу с американцем Нейтом Диасом, но после переговоров с главой UFC Дэйной Уайтом Макгрегор вышел в октагон и вернул чемпионский пояс. В последний раз это произошло в марте 2019 года, после этого Макгрегор провел один бой, победив нокаутом в первом раунде американца Дональда Серроне.

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор вновь объявил о завершении карьеры для того, чтобы потом красиво вернуться. Такое мнение ТАСС высказал российский боец Александр Шлеменко.

"По моему мнению, он просто пользуется этим трюком. И в первый, и во второй раз это сработало, поскольку многих людей эта новость заинтересовала, и сейчас будет точно так же. Мне кажется, это чисто с той точки зрения, чтобы потом красиво вернуться", - сказал Шлеменко.

"По поводу его формы ничего не могу сказать, я с ним не тренировался, а дрался он еще до пандемии. Не думаю, что там, где он жил, были открыты залы. Оценить его форму очень сложно, тем более последний бой он проводил против ударника, а он всегда с ними неплохо расправлялся. У него были проблемы с борцами, особенно с одним (Хабибом Нурмагомедовым - прим. ТАСС), поэтому еще раз скажу, что оценить его форму сложно", - добавил Шлеменко.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 26 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).