Гаджиев: Макгрегор мог заявить о завершении карьеры из-за проблем с мотивацией

"Если он это сделал сейчас, то это сделано очень вовремя, - сказал Гаджиев. - Он знаменит, он богат, а самое главное - он одержал победу в последнем поединке. Для многих великих атлетов это важно - уйти на победной волне. Что будет дальше - сложно сказать".

"Может быть, он не находит мотивации для тренировок и понимает, что результат показывать не сможет, а запомниться людям человеком, который все время проигрывает, он тоже не хочет, - добавил промоутер. - Мы все понимаем, что это произошло бы довольно скоро, если не сейчас, то в ближайшее время. Я не сказал бы, что про него забывают, активно обсуждались его возможные бои с Гэтжи и Хабибом, так что это не тот момент". Гаджиев также добавил, что решение Макгрегора может быть связано с эмоциями.