Гаджиев: Макгрегор мог заявить о завершении карьеры из-за проблем с мотивацией

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор мог заявить о завершении карьеры из-за отсутствия мотивации. Такое мнение ТАСС высказал промоутер Камил Гаджиев.
Ранее в воскресенье Макгрегор объявил о завершении карьеры.
"Если он это сделал сейчас, то это сделано очень вовремя, - сказал Гаджиев. - Он знаменит, он богат, а самое главное - он одержал победу в последнем поединке. Для многих великих атлетов это важно - уйти на победной волне. Что будет дальше - сложно сказать".
"Может быть, он не находит мотивации для тренировок и понимает, что результат показывать не сможет, а запомниться людям человеком, который все время проигрывает, он тоже не хочет, - добавил промоутер. - Мы все понимаем, что это произошло бы довольно скоро, если не сейчас, то в ближайшее время. Я не сказал бы, что про него забывают, активно обсуждались его возможные бои с Гэтжи и Хабибом, так что это не тот момент". Гаджиев также добавил, что решение Макгрегора может быть связано с эмоциями.
Макгрегор не в первый раз объявляет о завершении карьеры. Впервые ирландец выступил с подобным заявлением в 2016 году во время подготовки к бою-реваншу с американцем Нейтом Диасом, но после переговоров с главой UFC Дэйной Уайтом Макгрегор вышел в октагон и вернул чемпионский пояс. В последний раз это произошло в марте 2019 года, после этого Макгрегор провел один бой, победив нокаутом в первом раунде американца Дональда Серроне. Ранее Уайт заявил, что Макгрегор может провести бой с победителем поединка между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гэтжи. Макгрегор и Нурмагомедов уже встречались в октагоне, тогда россиянин победил ирландца удушающим приемом в третьем раунде.
Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 26 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).