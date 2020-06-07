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Летние олимпийские виды спорта

Мамиашвили: Объединенный мир борьбы начинает верстку международного календаря

В понедельник пройдет заседание технического комитета организации

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Объединенный мир борьбы (UWW) начнет верстать международный спортивный календарь с 8 июня, когда в онлайн-режиме пройдет заседание технического комитета организации. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации спортивной борьбы России, вице-президент UWW Михаил Мамиашвили.

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"Завтра начинаем верстать международный календарь - 8 июня пройдет заседание технического комитета UWW, я проведу его по видеосвязи, - сообщил Мамиашвили. - Сейчас самое важное - выработать позицию и дать рекомендации бюро и исполкому UWW, который должен пройти до конца июня. Это целый комплекс вопросов, поскольку нужно проанализировать информацию по всем странам - проблемы пандемии всех коснулись по-разному и в финансовом, и в практическом вопросе, и все это должно быть взвешено и проанализировано".

Лицензионный европейский отборочный турнир должен был пройти в Будапеште (19-22 марта), мировой - в Софии (с 30 апреля по 3 мая), однако соревнования были отложены из-за распространения коронавируса. Международный олимпийский комитет (МОК) ранее принял решение перенести Олимпийские игры 2020 года на 2021 год, они пройдут с 23 июля по 8 августа.

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