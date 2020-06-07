Сборная России по прыжкам в воду начала сбор на базе "Озеро Круглое"

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские прыгуны в воду в воскресенье начали заезжать на подмосковную базу "Озеро Круглое" для проведения трехнедельного сбора. Об этом ТАСС сообщила главный тренер национальной сборной Светлана Моисеева.

Несколько лидеров сборной России пропустят сбор, они приняли решение тренироваться в своих регионах, чтобы не попадать под карантин. В их числе чемпион мира Евгений Кузнецов, победители и призеры международных турниров Никита Шлейхер, Кристина Ильиных и Мария Полякова.

"Сегодня заезжаем на "Озеро Круглое", - рассказала Моисеева. - Завтра должны сдать тесты [на коронавирус]. Ждем результатов, после проходим УМО (углубленное медицинское обследование - прим. ТАСС) и начинаем тренироваться. УМО должно пройти 11 июня, без результатов тестов на него не пустят".

Сбор прыгунов в воду на базе "Озеро Круглое" завершится 28 июня.