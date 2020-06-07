СМИ: "Химки" заинтересованы в подписании контракта с бывшим игроком НБА Уильямсом

ТАСС, 7 июня. Форвард турецкого баскетбольного клуба "Фенербахче" Деррик Уильямс может перейти в подмосковные "Химки". Об этом сообщает gazzetta.gr.

По данным издания, 29-летний американец в ближайшее время покинет "Фенербахче" в связи с окончанием контракта. К Уильямсу также проявляет интерес итальянский "Милан".

Уильямс в 2011 году был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Миннесотой" в первом раунде под общим вторым номером. Помимо "Миннесоты", в НБА он выступал за "Сакраменто", "Нью-Йорк Никс", "Майами", "Кливленд" и "Лос-Анджелес Лейкерс", в общей сложности проведя 428 игр в лиге и набирая в среднем за матч 8,9 очка и делая 4,0 подбора.

В сезоне-2018/19 Уильямс выступал за мюнхенскую "Баварию", с которой выиграл чемпионат Германии. Летом 2019 года он перешел в "Фенербахче". В минувшем сезоне Евролиги, завершенном досрочно из-за пандемии коронавируса, Уильямс провел 28 матчей за турецкий клуб, набирая 11,3 очка и делая 3,2 подбора в среднем за игру.