Тактаров пригласил Макгрегора сняться в его фильме

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Макгрегор в воскресенье в очередной раз заявил о завершении карьеры. Впервые ирландец выступил с подобным заявлением в 2016 году во время подготовки к бою-реваншу с американцем Нейтом Диасом, но после переговоров с главой UFC Дэйной Уайтом Макгрегор вышел в октагон и вернул чемпионский пояс. В последний раз это произошло в марте 2019 года, после этого Макгрегор провел один бой, победив нокаутом в первом раунде американца Дональда Серроне.

"У меня есть предварительная договоренность с его менеджером о том, что он снимется в моем фильме, - сказал Тактаров. - Я буду счастлив, если его решение завершить карьеру будет окончательным. Тогда бы я смог снять с ним этот фильм".

"Сценарий написан по книге Рэндалла Уоллэса "Любовь и честь", права на него принадлежат мне. Конор должен будет сыграть роль молодого ирландского офицера, действия картины происходят во время гражданской войны в Америке. Там будет много драк, так что он бы прекрасно подошел на эту роль", - добавил собеседник агентства, отметив, что будет продюсером фильма, в котором также планирует сыграть одну из ролей.

"Не было еще таких бойцов, которые бы снимались в кино, а после побеждали на турнирах. Обратно ты уже не вернешься", - заметил Тактаров.

Бюджет фильма и возможный гонорар Макгрегора он назвать затруднился.