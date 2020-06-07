Главный тренер футбольного клуба "Парма" заявил, что перенес заражение коронавирусом

"У меня была небольшая температура в течение нескольких дней после игры со СПАЛом (встреча прошла 8 марта, "Парма" проиграла со счетом 0:1 - прим. ТАСС), - сказал Д'Аверса. - Я не придал этому особого значения, поэтому я не сдавал тест, и мы не могли сказать, был у меня коронавирус или нет. В итоге это [заражение коронавирусом] подтвердилось только после результатов анализа крови на наличие антител, который был сделан несколько дней назад".

ТАСС, 7 июня. Главный тренер итальянского футбольного клуба "Парма" Роберто Д'Аверса заявил, что перенес заражение коронавирусной инфекцией. Его комментарий приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

Д'Аверса стал третьим главным тренером клуба чемпионата Италии, у которого был обнаружен коронавирус. Ранее заражение было зафиксировано у главного тренера "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини и у Джузеппе Якини из "Фиорентины" - оба наставника уже выздоровели.

Чемпионат Италии возобновится 20 июня. Турнирную таблицу возглавляет туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр, вторым идет римский "Лацио" (62 очка в 26 матчах), третьим - миланский "Интер" (54 очка после 25 встреч). "Парма" занимает девятое место (35 очков после 25 матчей). В пятницу Федерация футбола Италии приняла решение разрешить клубам проводить по пять замен в матчах чемпионата.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В Италии зафиксировано более 234 тыс. случаев заражения, умерли около 34 тыс. человек.