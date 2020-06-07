{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Главный тренер футбольного клуба "Парма" заявил, что перенес заражение коронавирусом

Роберто Д'Аверса предполагает, что инфекция попала в его организм в начале марта

ТАСС, 7 июня. Главный тренер итальянского футбольного клуба "Парма" Роберто Д'Аверса заявил, что перенес заражение коронавирусной инфекцией. Его комментарий приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

"У меня была небольшая температура в течение нескольких дней после игры со СПАЛом (встреча прошла 8 марта, "Парма" проиграла со счетом 0:1 - прим. ТАСС), - сказал Д'Аверса. - Я не придал этому особого значения, поэтому я не сдавал тест, и мы не могли сказать, был у меня коронавирус или нет. В итоге это [заражение коронавирусом] подтвердилось только после результатов анализа крови на наличие антител, который был сделан несколько дней назад".

На эту тему
СМИ: следующий сезон чемпионата Италии по футболу может пройти в новом формате

Д'Аверса стал третьим главным тренером клуба чемпионата Италии, у которого был обнаружен коронавирус. Ранее заражение было зафиксировано у главного тренера "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини и у Джузеппе Якини из "Фиорентины" - оба наставника уже выздоровели.

Чемпионат Италии возобновится 20 июня. Турнирную таблицу возглавляет туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр, вторым идет римский "Лацио" (62 очка в 26 матчах), третьим - миланский "Интер" (54 очка после 25 встреч). "Парма" занимает девятое место (35 очков после 25 матчей). В пятницу Федерация футбола Италии приняла решение разрешить клубам проводить по пять замен в матчах чемпионата.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В Италии зафиксировано более 234 тыс. случаев заражения, умерли около 34 тыс. человек.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Футбол в Испании
Игры чемпионата Испании по футболу начнутся с минуты молчания в память о жертвах COVID-19
Сезон в первом по силе дивизионе возобновится 11 июня, во втором - 10 июня
Читать полностью