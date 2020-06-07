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ММА

Макгрегор назвал причину решения завершить карьеру

По словам ирландского бойца, он устал ждать следующего поединка
Конор Макгрегор AP Photo/John Locher
Описание
Конор Макгрегор
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 7 июня. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор назвал причиной завершения карьеры долгое ожидание следующего поединка. Комментарий спортсмена приводит телеканал ESPN.

В воскресенье 31-летний Макгрегор на своей странице в Twitter в очередной раз объявил о завершении карьеры. Подобное заявление ирландец ранее делал дважды.

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"Эта игра перестала интересовать меня, ты постоянно ждешь, но ничего не происходит, - сказал Макгрегор. - Я перебирал варианты следующих соперников, но на данном этапе среди них нет ни одного, кто имел бы значение".

Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Макгрегор может провести бой с победителем поединка между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гэтжи.

"Почему они откладывают бой Нурмагомедова и Гэтжи на сентябрь? Я изложил свой план выхода из ситуации, но они отвергают все мои предложения, чтобы показать какую-то силу. Я и Джастин должны подраться за временный титул и продолжить движение", - добавил ирландский боец.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 26 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

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