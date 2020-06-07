Карякин прокомментировал предстоящую шахматную партию с космонавтом

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Вопрос функционирования мозга в космосе представляется интересным российскому гроссмейстеру Сергею Карякину в преддверии шахматной партии с космонавтом МКС. Об этом он рассказал ТАСС.

Матч Карякина с космонавтом Анатолием Иванишиным, находящимся на борту МКС, приурочен к юбилею партии "Космос - Земля" 1970 года и состоится 9 июня.

"К сожалению, про уровень соперников неизвестно ничего. В шахматных базах данных я не нашел никакой информации, но космические успехи есть. Возможно, меня ждет сверхкосмический уровень игры оппонента, посмотрим, - сказал Карякин. - Но если серьезно, то это очень интересный вопрос - как наш мозг функционирует в космосе".

Партия "Космос - Земля" была сыграна 9 июня 1970 года с участием космонавтов экипажа корабля "Союз-9" Андрияна Николаева и Виталия Севастьянова на околоземной орбите, а также Виктора Горбатко, Валерия Быковского и Николая Каманина - на Земле. Она длилась порядка шести часов и завершилась вничью.

По словам Карякина, он рад предоставившейся возможности провести подобный шахматный поединок. "Это очень важное для меня событие, у нас семья напрямую связана с космосом. Бабушка Галии, моей супруги, работала вместе с Сергеем Павловичем Королевым. Она всю жизнь живет в городе Королев, и Галия оттуда. Так что лично мне очень приятно, что есть такая возможность", - сказал шахматист.