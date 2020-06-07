"Шальке" продлил безвыигрышную серию в чемпионате Германии по футболу до 12 матчей

ТАСС, 7 июня. Берлинский "Унион" и "Шальке" из Гельзенкирхена сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча прошла в Берлине.

У хозяев отличился полузащитник Роберт Андрих на 11-й минуте. Защитник "Шальке" Джонджо Кенни сравнял счет на 28-й минуте.

"Шальке" не может выиграть в матчах национального чемпионата на протяжении 12 туров подряд (семь поражений и пять ничьих), последняя победа была добыта дома в 18-м туре 17 января над "Боруссией" из Мёнхенгладбаха (2:0). "Унион" не выигрывает в семи турах подряд (четыре победы и три ничьи).

"Шальке" занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 38 очков после 30 матчей. "Унион" находится на 13-й позиции, набрав 32 очка после 30 игр. В следующем туре "Шальке" 14 июня дома встретится с леверкузенским "Байером", днем ранее "Унион" сыграет в гостях с "Кёльном".

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.