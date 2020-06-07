"Динамо" и "Локомотив" сыграли вничью в контрольном матче в преддверии возобновления РПЛ

Первый гол в матче забил нападающий "Динамо" Кирилл Панченко на 50-й минуте. На 76-й минуте счет стал равным - защитник "Динамо" Владимир Рыков срезал мяч в собственные ворота. На 31-й минуте полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук не реализовал пенальти.

ТАСС, 7 июня. Московские "Динамо" и "Локомотив" сыграли вничью со счетом 1:1 в товарищеском матче.

На 56-й минуте красную карточку за грубую игру получил форвард "Динамо" Клинтон Н'Жи. Команды договорились доиграть матч в полных составах, поэтому покинувшего поле камерунца заменил Максим Данилин.

На матче не мог присутствовать новый главный тренер "Локомотива" Марко Николич, который находится на двухнедельном карантине после приезда в Россию. "Локомотивом" руководил помощник сербского специалиста Дмитрий Лоськов.

Пресс-служба "Локомотива" сообщила, что игру посетил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Российская премьер-лига (РПЛ), приостановленная из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 июня. "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 41 очко после 22 туров, "Динамо" находится на шестой позиции, набрав 30 очков после 22 матчей. В первом туре после паузы "Локомотив" 21 июня примет "Оренбург", в этот же день "Динамо" в гостях встретится с "Краснодаром".