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Летние неолимпийские виды спорта

Летний чемпионат мира по биатлону 2020 года отменен

Соревнования должны были пройти в Рупольдинге 19-23 августа
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© Владимир Смирнов/ТАСC

ТАСС, 7 июня. Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение отменить летний чемпионат мира в Германии из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Соревнования должны были пройти с 19 по 23 августа в Рупольдинге.

"С большой грустью нам пришлось отменить летний чемпионат мира по биатлону. Мы понимаем, что это будет большим разочарованием для всех спортсменов, которые готовились к этому событию, и болельщиков, с нетерпением ждавших его. Мы стремимся проводить честные и безопасные соревнования, но с учетом проблем и неопределенности, вызванных коронавирусом, было решено, что провести мероприятие в этом году невозможно", - сказал президент IBU Олле Далин.

Также сообщается, что конгресс организации в Праге перенесен с сентября на ноябрь.

Следующий летний чемпионат мира должен пройти в чешском Нове-Место в 2021 году.

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Летние неолимпийские виды спорта
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