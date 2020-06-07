Летний чемпионат мира по биатлону 2020 года отменен

ТАСС, 7 июня. Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение отменить летний чемпионат мира в Германии из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Соревнования должны были пройти с 19 по 23 августа в Рупольдинге.

"С большой грустью нам пришлось отменить летний чемпионат мира по биатлону. Мы понимаем, что это будет большим разочарованием для всех спортсменов, которые готовились к этому событию, и болельщиков, с нетерпением ждавших его. Мы стремимся проводить честные и безопасные соревнования, но с учетом проблем и неопределенности, вызванных коронавирусом, было решено, что провести мероприятие в этом году невозможно", - сказал президент IBU Олле Далин.

Также сообщается, что конгресс организации в Праге перенесен с сентября на ноябрь.

Следующий летний чемпионат мира должен пройти в чешском Нове-Место в 2021 году.