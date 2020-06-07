Олимпийского чемпиона в прыжках в высоту Клюгина могут лишить тренерской лицензии

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) может лишить олимпийского чемпиона 2000 года в прыжках в высоту Сергея Клюгина тренерской лицензии за сотрудничество с дисквалифицированными спортсменами Иваном Уховым и Светланой Школиной. Об этом Клюгин сообщил ТАСС.

Пресс-служба ВФЛА сообщила в четверг, что пять тренеров по легкой атлетике, работавших с более чем одним дисквалифицированным за нарушение антидопинговых правил спортсменом на протяжении двух последних лет, могут быть лишены тренерских лицензий. Этим тренерам ВФЛА направит запрос о предоставлении объяснений касательно данной ситуации. На следующем заседании бюро президиума будет рассмотрен вопрос об отзыве у специалистов тренерских лицензий. Тренеры будут приглашены для участия в заседании.

"В число пяти вхожу я и Виктория Клюгина. Нас хотят наказать за то, что мы тренировали Ивана Ухова и Светлану Школину, которые были дисквалифицированы, несмотря на то, что допинг в их пробах не был обнаружен", - сказал Клюгин.

Иван Ухов выиграл Игры-2012, Светлана Школина заняла первое место на чемпионате мира 2013 года в Москве. Оба спортсмена были дисквалифицированы Спортивным арбитражным судом зимой 2019 года. Ухов и Школина подали апелляции, слушания состоялись в начале марта, но судьи пока не приняли окончательного решения.