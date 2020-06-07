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Летние неолимпийские виды спорта

Драчев не сомневался, что летний чемпионат мира по биатлону будет отменен

В воскресенье было принято решение об отмене соревнований, которые должны были пройти в Рупольдинге 19-23 августа

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев ожидал, что летний чемпионат мира в немецком Рупольдинге не состоится. Об этом он рассказал ТАСС.

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В воскресенье Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил об отмене летнего чемпионата мира из-за пандемии коронавирусной инфекции. Соревнования должны были пройти с 19 по 23 августа.

"Не сомневался, что будет принято такое решение, - сказал Драчев. - Считаю, на данный момент рановато думать о летних стартах. В биатлонных соревнованиях задействованы сотни людей - спортсмены, тренеры, организаторы, обслуживающий персонал, поэтому не думаю, что страны начнут принимать столь массовые международные старты раньше сентября-октября".

Следующий летний чемпионат мира должен пройти в чешском Нове-Место в 2021 году.

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Летние неолимпийские виды спорта
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