Чемпион ОИ Клюгин считает противозаконным намерение лишить его тренерской лицензии

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2000 года в прыжках в высоту Сергей Клюгин считает абсолютно противозаконным намерение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) лишить его тренерской лицензии. Об этом он заявил ТАСС.

Пресс-служба ВФЛА сообщила в четверг, что пять тренеров по легкой атлетике, работавших с более чем одним дисквалифицированным за нарушение антидопинговых правил спортсменом на протяжении двух последних лет, могут быть лишены тренерских лицензий. В их число вошли Сергей и Виктория Клюгины, тренировавшие в свое время Ивана Ухова и Светлану Школину, которые зимой 2019 года были дисквалифицированы за нарушения антидопинговых правил.

"Намерение ВФЛА лишить меня и Викторию тренерских лицензий абсолютно противозаконно, - подчеркнул Клюгин. - Как можно выносить наказание сейчас за нарушения спортсменов, которые якобы имели место в 2012 и 2013 годах? Нельзя наказывать задним числом, ведь ни один закон не имеет обратной силы". Тренер напомнил, что действующее положение Всероссийской федерации легкой атлетики по лицензированию тренеров вступило в силу только 1 января 2020 года.

"Иван Ухов и Светлана Школина десятки раз проверялись на допинг, у них не было выявлено за все это время ни одного нарушения, - продолжил собеседник ТАСС. - Они были дисквалифицированы лишь на основании показаний Григория Родченкова, на которого в России заведено уголовное дело Следственным комитетом. Также хочу напомнить, что Ухов и Школина подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), и точка в их делах пока не поставлена".

Клюгин заметил, что он отправил официальное письмо президенту ВФЛА Евгению Юрченко, а копии - председателю ревизионной комиссии ВФЛА и главе московской федерации легкой атлетики, который уже заявил о своей поддержке. "Если же ВФЛА в итоге примет решение лишить меня тренерской лицензии, то я пойду искать правду в гражданский суд", - заключил собеседник ТАСС.

Ухов выиграл Игры-2012, Школина заняла первое место на чемпионате мира 2013 года в Москве. Оба спортсмена были дисквалифицированы CAS зимой 2019 года, результаты их выступлений на Играх-2012 и чемпионате мира - 2013 были аннулированы. Ухов и Школина подали апелляции, слушания состоялись в начале марта, но судьи пока не приняли окончательного решения.