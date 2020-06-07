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Футбол в России

РФС: клубы не будут снимать с чемпионата из-за случаев заражения коронавирусом

При этом заместитель генерального секретаря организации Максим Митрофанов допустил случаи присуждения технического поражения

ТАСС, 7 июня. Команды Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) не будут снимать с чемпионата после возобновления турнира в случае обнаружения новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в эфире радиостанции "Маяк" рассказал заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС), директор по развитию организации Максим Митрофанов.

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"Команда может допускаться до матча при наличии в заявке на игру 16 полевых игроков и двух вратарей. Список можно расширить, включив туда игроков из клубных академий, вторых команд. Пока мы не рассматриваем варианты, что чемпионат не может быть доигран. В случае неприятных ситуаций, связанных с коронавирусом, команде может быть засчитано поражение, но снимать из-за этого мы никого не будем", - сказал Митрофанов.

Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей чемпионата России в присутствии зрителей, заполняемость трибун не должна превышать 10%. Окончательное решение по поводу присутствия зрителей примут местные власти.

"Клубы сами будут решать, как и каких болельщиков допускать на трибуны. Главное - это соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, прописанных в регламенте", - отметил он.

Чемпионат России возобновится 19 июня. На следующем заседании исполкома РФС будет представлен к утверждению регламент возобновления.

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